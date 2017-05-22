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Общество

Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова

Сегодня, 22 мая, на железнодорожном вокзале в Пскове проходят съемки нового фильма с рабочим названием «Преданные» режиссера, руководителя  Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Месхиева.

«Псков превратился сегодня в Которск, потому что мы снимаем кино про некий русский город, которого на самом деле нет. Это такой вымышленный, достаточно большой, промышленный город. Дело в том, что Псков такой и есть», - рассказал режиссер в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Месхиева, съемки картины начались еще в апреле, но их пришлось задержать из-за неблагоприятных погодных условий. «Из-за наших снегов в мае мы вынуждены были стоять, а нам нужна была зелень, так как фильм у нас про время выпускного. У нас молодежная картина про выпускников интерната», - пояснил он.

Сергей Гармаш

Дмитрий Месхиев также рассказал, что сценарий к фильму он написал вместе с народным артистом России и исполнителем главной роли Сергеем Гармашом. «Мы вместе с ним продюсируем, это такой большой совместный проект, который мы затевали очень давно», - отметил режиссер.

«В главных ролях у нас также Ирина Разанова, Наталья Суркова, Ирина Рахманова, Кристина Кузьмина, Евгений Ткачук. В одной из центральных ролей - актер Псковского драмтеатра Камиль Иблеев», - рассказал Дмитрий Месхиев.

Кроме того, он отметил, что в съемках задействованы почти все драматические артисты Пскова, а также актеры театра кукол.  

«Мы закончим картину в январе 2018-го, а там будет зависеть уже от канала «Россия» и дистрибьюторов. Я надеюсь, что премьеру в Пскове мы покажем в феврале», - добавил Дмитрий Месхиев.

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