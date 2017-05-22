Небольшой дождь ожидается в Псковской области 23 мая

18:15, 22 мая 2017, ПАИ

23 мая на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днем – от +18 до +23.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.