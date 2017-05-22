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Спорт

Встреча воздухоплавателей в Великих Луках станет ярким событием в календаре, заявил именитый аэронавт

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках станет ярким событием в календаре воздухоплавательного спорта, заявил спортивный директор 22-ой встречи Витольд Филюс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Великие Луки

«Для меня большая честь и удовольствие быть спортивным директором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, – прокомментировал Витольд Филюс. – Это фантастическая возможность обменяться опытом полетов и встретиться с лучшими пилотами». Он будет следить за тем, чтобы соревнования в Великих Луках отвечали всем международным требованиям и стандартам.

«Уверен, что мы будем работать в тесном сотрудничестве с великолукскими коллегами и получим полезный опыт от этого прекрасного мероприятия», – подчеркнул Витольд Филюс.

Напомним, что Витольд Филюс – один из самых именитых спортсменов-аэронавтов. Свой путь в этом спорте он начал в 1996 году, в 1997 году принял участие в национальном чемпионате. С тех пор Витольд шесть раз становился чемпионом Польши, дважды завоевал серебряную медаль на соревнованиях Кубка Европы, имеет множество престижных международных наград. За выдающиеся спортивные успехи имя Витольда Филюса занесено на мемориальную доску Аллеи звезд спорта, которая находится в польском Владиславове. Сейчас он возглавляет Польскую ассоциацию воздухоплавания. 

Помощником спортивного директора на 22-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках станет Дэвидас Пинкявичус (Литва), который уже выступал в этом качестве на МВВвВЛ. Кроме того, помогать спортивному директору будут два стюарда – Мариан Руджаскас и Витас Руджаскас.

Напомним, встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. В рамках мероприятия пройдут спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».

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