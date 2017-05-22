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Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения фальшивой купюры в Пскове

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в одном из финансовых учреждений города банкноты достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - рекомендовали в ведомстве.
 

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