Любителей нетрезвой езды обнаружили полицейские в Пскове, Великих Луках и Гдове

14:44, 22 мая 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Гдове полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 20 мая в областном центре у дома по улице Кузбасской Дивизии полицейские остановили автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился нетрезвый 30-летний пскович. Также 22 мая около 4:00 в Пскове по улице Максима Горького на автомашине ВАЗ-21099 ехал 29-летний гражданин, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Великих Луках полицейскими выявили двух нетрезвых водителей, следовавших на автомашинах ВАЗ по Новослободской набережной и проспекту Гагарина.

19 мая в Гдове у дома на улице 2-ой Слободской стражи порядка остановили 31-летнего местного жителя, который в нетрезвом виде управлял скутером. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.