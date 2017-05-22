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Общество

Любителей нетрезвой езды обнаружили полицейские в Пскове, Великих Луках и Гдове

В Пскове, Великих Луках и Гдове полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 20 мая в областном центре у дома по улице Кузбасской Дивизии полицейские остановили автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился нетрезвый 30-летний пскович. Также 22 мая около 4:00 в Пскове по улице Максима Горького на автомашине ВАЗ-21099 ехал 29-летний гражданин, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Великих Луках полицейскими выявили двух нетрезвых водителей, следовавших на автомашинах ВАЗ по Новослободской набережной и проспекту Гагарина.

19 мая в Гдове у дома на  улице 2-ой Слободской  стражи порядка остановили  31-летнего местного жителя, который в нетрезвом виде управлял  скутером. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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