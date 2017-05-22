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Общество

Правила дорожного движения напомнили водителям великолукские школьники

В образовательных учреждениях Великолукского района полицейские провели профилактическую акцию «Сбавь скорость!», в ходе которой школьники прошли по улицам, прилегающим к территориям учебных заведений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«К мероприятию они подошли творчески – заранее подготовили красочный плакат, обращения к водителям, а также изготовили из световозвращающего материала сувениры – «светлячки», - отметили в ведомстве.

В ходе акции ребята призывали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, в частности, скоростной режим. Они вручили водителям памятки по безопасности дорожного движения и сувениры.

Кроме того, вблизи пешеходных переходов учащиеся МОУ «Булынинская СОШ» и МБОУ «Першинская СОШ» провели викторину. За правильный ответ по Правилам дорожного движения они дарили пешеходам световозвращающий брелок и напоминали, что ношение «светлячков» в темное время суток необходимо.

«Основная идея всех проводимых мероприятий на дороге – напомнить взрослым, что именно они являются образцом для подражания подрастающему поколению. И от того, насколько они внимательны и дисциплинированы, нередко зависит жизнь и здоровье юных участников дорожного движения», - отметили в ведомстве.

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