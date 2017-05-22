С начала года Россельхозбанк выдал 43 млрд рублей розничных кредитов
За первые четыре месяца текущего года Россельхозбанк выдал розничным клиентам 147 тысяч кредитов на общую сумму порядка 43 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.
В том числе Банк предоставил более 27 млрд рублей потребительских кредитов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 12,9 млрд рублей (48% от общего объема потребительских кредитов) составили кредиты пенсионерам, которым Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования.
В 2017 году Банк выдал 12 млрд рублей на приобретение жилья. Более 6 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия или инвестировать средства в недвижимость с помощью ипотечных программ Россельхозбанка.
По итогам I квартала 2017 года АО «Россельхозбанк» является одним из лидеров розничного кредитования, занимая на этом рынке 3 место среди всех российских банков. По состоянию на 01.05.2017 розничный кредитный портфель Банка составил 326 млрд рублей.