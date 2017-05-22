С начала года Россельхозбанк выдал 43 млрд рублей розничных кредитов

13:12, 22 мая 2017, ПАИ

За первые четыре месяца текущего года Россельхозбанк выдал розничным клиентам 147 тысяч кредитов на общую сумму порядка 43 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

В том числе Банк предоставил более 27 млрд рублей потребительских кредитов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 12,9 млрд рублей (48% от общего объема потребительских кредитов) составили кредиты пенсионерам, которым Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования.

В 2017 году Банк выдал 12 млрд рублей на приобретение жилья. Более 6 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия или инвестировать средства в недвижимость с помощью ипотечных программ Россельхозбанка.

По итогам I квартала 2017 года АО «Россельхозбанк» является одним из лидеров розничного кредитования, занимая на этом рынке 3 место среди всех российских банков. По состоянию на 01.05.2017 розничный кредитный портфель Банка составил 326 млрд рублей.