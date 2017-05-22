Хоровой праздник пройдет в Пскове в День славянской письменности и культуры

15:07, 22 мая 2017, ПАИ

24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Зеленом театре Пскова состоится Детский хоровой праздник, посвященный Дню букваря. На мероприятие приглашены учащиеся младших и средних классов образовательных учреждений города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Сводный детских хор с участием хоровых коллективов общеобразовательных и музыкальных школ, школ искусств Пскова и Порхова, Свято-Тихоновской православной гимназии исполнит любимые детские песни Владимира Шаинского, Исаака Дунаевского, Алексея Рыбникова, Евгения Крылатова, Александры Пахмутовой и других композиторов. В мероприятии также примут участие детские хореографические коллективы: театр танца «Русские узоры» и ансамбль «Радость».

Организаторы праздника предусмотрели трансляцию текста исполняемых песен на видеоэкране, чтобы зрители могли подпевать юным хористам.

Отметим, в Псковской области проведение в эти дни певческих праздников стало традицией. В День славянской письменности и культуры, в соответствии с Указом президента Российской Федерации, праздничные мероприятия пройдут во всех регионах России. В рамках единого хорового дня России планируются концерты с участием детских хоровых коллективов в других муниципальных образованиях области. Наиболее массовым стал собравший тысячный хор праздник в Псковском кремле в 2015 году.

Организаторами мероприятия выступают Псковский областной центр народного творчества и региональное отделение Всероссийского хорового общества.