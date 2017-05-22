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Общество

Международный фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече» открылся 22 мая

22 мая в Пскове состоялось открытие X Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече», организатором которого по традиции выступил Псковский филиал Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

От имени главы Пскова и городской Думы участников мероприятия приветствовал заместитель руководителя муниципалитета Владимир Воробьёв. Он отметил, что Псковская земля стала ареной для таких знаковых событий, как этот фестиваль: «Современная молодёжь должна быть всесторонне образованна, в отличной физической форме, уметь работать в коллективе, этого требует научно-технический прогресс». Депутат пожелал всем участникам успехов, приобретения новых знаний и впечатлений.

От имени губернатора Псковской области к командам обратился заместитель руководителя аппарата администрации региона Михаил Дьяков. Также было показано видеообращение начальника Академии ФСИН России генерал-майора внутренней службы Александра Крымова.

Фото pskovgorod.ru

В свою очередь начальник Псковского филиала Академии ФСИН России полковник внутренней службы Юрий Панин рассказал, что за годы существования фестиваля в нём приняли участие более 700 курсантов и студентов из разных городов России и ближнего зарубежья. «Мы, как организаторы, старались повысить статус мероприятия и расширить его географию, чтобы все эти дни стали праздником науки, творчества и спорта», - сказал он. Ю. Панин поблагодарил руководителей области и города за внимание и поддержку и пожелал участникам творческого вдохновения, ярких эмоций и хорошего настроения.

В ходе мероприятия прошла торжественная жеребьёвка команд-участниц. Продолжился фестиваль праздничным концертом.

Фото pskovgorod.ru

Отметим, X Международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече» проходит с 22 по 26 мая. Фестиваль призван пропагандировать научно-исследовательскую, спортивную и творческую деятельность среди курсантов, студентов и слушателей, способствовать формированию позитивного общественного мнения о Федеральной службе исполнения наказаний и ее деятельности, воспитанию курсантов и студентов в духе патриотизма, совершенствованию профессиональных, нравственных, правовых, эстетических и физических навыков. В нем очное и заочное участие примут представители 8 образовательных учреждений России и Белоруссии.

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