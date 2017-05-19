Участники дебатов «Единой России» предложили создать банк профессий, востребованных в будущем

13:58, 22 мая 2017, ПАИ

20 мая в Пскове на дебатной площадке «Единой России» в Многопрофильном лицее №4 участники предварительного голосования обсудили одну из тем, предложенных жителями Пскова: «Экономика и промышленность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Участники дебатов высказали ряд деловых предложений. По их мнению, при реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» надо добиваться создания большего количества рабочих мест для молодёжи, а также предусмотреть квоты на рабочие места для людей с ограниченными возможностями; создавать благоприятные условия для функционирования малых и средних предприятий, используя наработки существующего в Пскове бизнес-инкубатора.

Кроме того, участница предварительного голосования, координатор общественного движения «Своё» Елена Полонская предложила уже сейчас начать работу по созданию городского банка профессий, которые будут востребованы в будущем, как в среднесрочной, так и дальней перспективе.

«Надо дать возможность большинству старшеклассников проходить производственную практику на разнообразных предприятиях города, чтобы у них сформировался стимул к собственной профориентации, а руководители предприятий имели возможность выбора перспективных молодых людей для предложения им достойного профессионального обучения и последующего привлечения в свой штат работников», - отметила Елена Полонская.

Также прозвучали предложения о законотворческих инициативах, касающихся того, чтобы крупные торговые сети платили налоги в местный бюджет по месту ведения деятельности, а не по месту регистрации. Участники обсудили необходимость создания логистических терминалов вне городской черты, чтобы большегрузные автомобили не наносили вред асфальтовому покрытию псковских дорог.

В пресс-службе напомнили, что дебаты проводятся в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Псковскую городскую Думу.

На сайте Предварительного голосования «Единой России» можно найти свой участок для голосования - запущена функция «Найди свой участок». Любой посетитель сайта может узнать адрес своего счётного участка, указав адрес регистрации.

Напомним, что Предварительное голосование Партии пройдет 28 мая, выборы в Псковскую городскую Думу состоятся 10 сентября.