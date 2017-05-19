0
12:34
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
08:59
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ
20:43
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
13:47
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
11:36
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
12:49
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто
16:28
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Еще новости
Политика

Участники дебатов «Единой России» предложили создать банк профессий, востребованных в будущем

20 мая в Пскове на дебатной площадке «Единой России» в Многопрофильном лицее №4 участники предварительного голосования обсудили одну из тем, предложенных жителями Пскова: «Экономика и промышленность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Участники дебатов высказали ряд деловых предложений. По их мнению, при реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» надо добиваться создания большего количества рабочих мест для молодёжи, а также предусмотреть квоты на рабочие места для людей с ограниченными возможностями; создавать благоприятные условия для функционирования малых и средних предприятий, используя наработки существующего в Пскове бизнес-инкубатора.

Кроме того, участница предварительного голосования, координатор общественного движения «Своё» Елена Полонская предложила уже сейчас начать работу по созданию городского банка профессий, которые будут востребованы в будущем, как в среднесрочной, так и дальней перспективе.

«Надо дать возможность большинству старшеклассников проходить производственную практику на разнообразных предприятиях города, чтобы у них сформировался стимул к собственной профориентации, а руководители предприятий имели возможность выбора перспективных молодых людей для предложения им достойного профессионального обучения и последующего привлечения в свой штат работников», - отметила Елена Полонская.

Также прозвучали предложения о законотворческих инициативах, касающихся того, чтобы крупные торговые сети платили налоги в местный бюджет по месту ведения деятельности, а не по месту регистрации. Участники обсудили необходимость создания логистических терминалов вне городской черты, чтобы большегрузные автомобили не наносили вред асфальтовому покрытию псковских дорог.

В пресс-службе напомнили, что дебаты проводятся в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Псковскую городскую Думу.

На сайте Предварительного голосования «Единой России» можно найти свой участок для голосования - запущена функция «Найди свой участок». Любой посетитель сайта может узнать адрес своего счётного участка, указав адрес регистрации.

Напомним, что Предварительное голосование Партии пройдет 28 мая, выборы в Псковскую городскую Думу состоятся 10 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
19 мая 2017
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi 1
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ
19 мая 2017
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ 8
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
18 мая 2017
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
18 мая 2017
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
18 мая 2017
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества 2
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто
17 мая 2017
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто 5
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
16 мая 2017
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Земля и редиска
16 мая 2017
Земля и редиска 30

Идет загрузка...