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Общество

Образовательный лагерь начнёт работу при псковском храме Александра Невского

Псковский воинский храм святого благоверного великого князя Александра Невского - победитель грантового конкурса «Православная инициатива» организует молодежный волонтерско-образовательный лагерь «Псковский десант» для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет в Пскове, сообщает ruskline.ru со ссылкой на пресс-службу храма.

Целью лагеря является помощь в реставрации и благоустройстве территории воинского храма Александра Невского (уборка прихрамовых территорий, подсобная работа), участие в просветительско-миссионерской деятельности прихода, а также привлечение внимания общественности к проблемам восстанавливающихся церквей прихода: храма Александра Невского, храма святителя Климента Римского, бывшего древнего монастыря Пантелеймона целителя, храма Ильи Пророка в Выбутах.

Лагерь будет проходить в 3 смены по 13 дней (30 человек в смену): первая — с 1 июля по 13 июля, вторая  — с 15 июля по 26 июля, третья — с 28 июля по 10 августа. Проживание и питание организуют на территории прихода. С собой необходимо иметь палатки, спальные мешки и туристический коврик.

Помогать приходу участники лагеря будут 5 - 6 часов в день. В свободное время для них  организуют досуг: лекции об основах православной веры, встречи с духовными лицами, экскурсии по святым местам Пскова и области, участие в богослужениях, просмотр православных фильмов, просветительские встречи с молодежью Пскова и военнослужащими Псковского гарнизона.

Подробную информацию об участии в лагере и форме заявки можно узнать, написав запрос на почту: lagerpskov@gmail.com или по телефону 8 905 295 76 06 (Галина Мушегян), 8 921 212 75 72 (Иван Дмитриев), 8 909 574 42 00 (отец Михаил Буценка), 8 900 991 17 77 (отец Александр Цыганов).

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