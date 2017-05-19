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25 мая счётные комиссии получат бюллетени для проведения предварительного голосования «Единой России» в Пскове

Псковский оргкомитет по предварительному голосованию «Единой России» готов предоставить для участковых счётных комиссий бюллетени для голосования.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, передачу бюллетеней для голосования проведёт председатель оргкомитета по предварительному голосованию Иван Цецерский в четверг, 25 мая, в 16:00 в помещении оргкомитета на улице Гоголя, 9.

Кроме самих бюллетеней председателям счётных комиссий передадут пакет необходимых документов, в том числе информационные материалы, включающие плакаты с изображением участников предварительного голосования и информацией о них.

Отметим, что в день предварительного голосования участковые счётные комиссии будут организовывать работу счётных участков, выдавать избирателям бюллетени, разъяснять порядок их заполнения, а также займутся подсчётом голосов и подведением итогов голосования. Задача счётных комиссий - обеспечить максимальную прозрачность и легитимность предварительного голосования.

Напомним, что на сайте предварительного голосования «Единой России» можно найти свой участок для голосования - запущена функция «Найди свой участок». Любой посетитель сайта может узнать адрес своего счётного участка, указав адрес регистрации.

Предварительное голосование партии в Пскове пройдёт 28 мая, выборы в Псковскую городскую Думу состоятся 10 сентября.

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