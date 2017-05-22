Ночное свечение аэростатов состоится в Великих Луках 16 июня

17:26, 22 мая 2017, ПАИ

16 июня в Великих Луках на 22-й Международной встрече воздухоплавателей состоится ночное свечение аэростатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ночное свечение аэростатов – одно из самых ярких и любимых зрителями событий Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, - отметили в пресс-службе. - Незабываемое зрелище светящихся среди ночного мрака воздушных куполов, похожих на гигантские небесные фонарики, никого не оставляет равнодушным».

В этом году шоу ночного свечения аэростатов будет приурочено к закрытию встречи и состоится 16 июня, после завершения всех официальных мероприятий. Его планируется провести сразу на двух площадках – на площади Матросова и площади Ленина. В великолукском небе аэростаты засияют в 23:00.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня.