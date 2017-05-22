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Спорт

Сборная России по спортивному ориентированию для участия в чемпионате мира сформирована в Псковской области

На спортивной базе «Динамо» в Печорском районе завершился второй этап Чемпионата России по спортивному ориентированию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации спортивного ориентирования Псковской области.

Фото Федерации спортивного ориентирования Псковской области

В течение трех дней сильнейшие спортсмены из 46 регионов России выявляли лучшего. Каждый день они пробегали трассу от 8 до 19 километров по труднопроходимой местности с большим количеством водных преград.

Фото Федерации спортивного ориентирования Псковской области

В результате победу среди мужчин одержал чемпион мира Леонид Новиков (Белгородская область), среди женщин отличилась Наталья Ефимова (Московская область).

Фото Федерации спортивного ориентирования Псковской области

По итогам соревнований была сформирована сборная России для участия в чемпионате мира, который пройдет в июле этого года в городе Тарту (Эстония).

Фото Федерации спортивного ориентирования Псковской области

Добавим, что организаторы состязаний - спортивный клуб ориентирования «Русь» - помимо привычной электронной отметки применили GPS-трансляции и предусмотрели видеотрансляция с трассы в социальные сети в онлайн-режиме.

Также в Федерации отметили, что на первом этапе чемпионата, которой проходил в Великом Новгороде, псковичи Иван и Екатерина Никитина завоевали чемпионский титул в смешанной эстафете в дисциплине «городской спринт». Спортсмены выступают за Новгородскую область.

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