Сборная России по спортивному ориентированию для участия в чемпионате мира сформирована в Псковской области

14:37, 22 мая 2017, ПАИ

На спортивной базе «Динамо» в Печорском районе завершился второй этап Чемпионата России по спортивному ориентированию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации спортивного ориентирования Псковской области.

В течение трех дней сильнейшие спортсмены из 46 регионов России выявляли лучшего. Каждый день они пробегали трассу от 8 до 19 километров по труднопроходимой местности с большим количеством водных преград.

В результате победу среди мужчин одержал чемпион мира Леонид Новиков (Белгородская область), среди женщин отличилась Наталья Ефимова (Московская область).

По итогам соревнований была сформирована сборная России для участия в чемпионате мира, который пройдет в июле этого года в городе Тарту (Эстония).

Добавим, что организаторы состязаний - спортивный клуб ориентирования «Русь» - помимо привычной электронной отметки применили GPS-трансляции и предусмотрели видеотрансляция с трассы в социальные сети в онлайн-режиме.

Также в Федерации отметили, что на первом этапе чемпионата, которой проходил в Великом Новгороде, псковичи Иван и Екатерина Никитина завоевали чемпионский титул в смешанной эстафете в дисциплине «городской спринт». Спортсмены выступают за Новгородскую область.