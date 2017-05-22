Девять начинающих сельхозпроизводителей и три семейные фермы в Псковской области получат гранты на развитие

15:42, 22 мая 2017, ПАИ

В текущем году в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы» грантовую поддержку получат 9 начинающих фермеров и 3 семейные животноводческих фермы Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, такое решение приняла конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора, крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозпредприятий области, Россельхозбанка, администрации области.

Изначально планировалось отобрать не менее 8 начинающих фермеров и 2 семейных животноводческих фермы. Однако по поручению губернатора Андрея Турчака количество получателей грантов было увеличено.

При выборе победителей, по рекомендации Министерства сельского хозяйства РФ, приоритет был отдан представителям молочного и мясного животноводства, особенно тем производителям, которые занимаются переработкой. Для этой категории фермеров увеличены размеры грантов. Так, начинающие фермеры мясного и молочного направления в 2017 году получат до 3 млн рублей, семейные фермы — от 5 до 10 млн рублей. Начинающим фермерам и семейным фермам других направлений выплатят по 1,5 млн и 3 млн рублей соответственно. Общая сумма грантовой поддержки составляет порядка 42 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Всего на конкурс было подано 56 заявок, 20 из которых комиссия отклонила на первом этапе конкурсного отбора из-за несоответствия некоторым требованиям. Например, был представлен неполный пакет документов, у заявителей имелись задолженность по налогам или нерешенные земельные вопросы. На втором этапе члены комиссии заслушали презентации бизнес-проектов участников конкурса.

Среди получателей грантов — жители Плюсского, Дедовичского, Усвятского, Островского, Новосокольнического, Печорского, Палкинского и Невельского районов. В основном это коренные жители Псковской области, но есть и семьи, которые приехали в регион издалека.

«Например, семья из Приморского края приехала в область год назад и освоила заброшенные земли. На своей молочной ферме они практикуют беспривязное содержание скота, а также внедряют передовые технологии содержания животных — использование деятельности специальных бактерий в подстилке животных, которые препятствуют распространению запаха. Все это способствует чистому и комфортному содержанию», — рассказали в комиссии.

Один из грантов будет направлен на покупку доильных аппаратов нового поколения, которые практически исключают помощь человека в дойке. Это будет первая практика использования подобного оборудования в Псковской области, и, возможно, на базе этой фермы организуют обучение животноводов.

Как отметили в комиссии, есть интересные бизнес-проекты и среди растениеводов. Например, один из фермеров планирует закупить на средства гранта современные теплицы с гидрополивом.

Напомним, что грантовая поддержка фермеров в Псковской области осуществляется с 2012 года. За пять лет реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» гранты получили 102 фермерских хозяйства. Общий объем финансирования составил порядка 190 млн рублей. За время действия программы фермеры, получившие грантовую поддержку, смогли улучшить материально-техническую базу, приобрести сельскохозяйственных животных, посадочный материал, отремонтировать производственные помещения, подключить производственные объекты к сетям, создать 176 новых рабочих мест.