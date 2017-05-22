Двое жителей Гдова, надругавшиеся над телом жертвы, получили 17 и 10 лет колонии строгого режима

15:56, 22 мая 2017, ПАИ

22 мая Псковский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении ранее судимых безработных жителей Гдова 26 лет и 31 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, в зависимости от действий каждого мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору), части 3 статьи 162 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия), пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище), пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем) и частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательстве над телом умершей).

В ночь на 10 мая 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и вооружившись ножом, мужчины отправились в деревню Макарушино Гдовского района, чтобы похитить имущество из чужого дома. Через незапертую дверь они проникли в жилой дом. Обнаружив там 63-летнюю хозяйку дома, 31-летний преступник напал на нее и нанес не менее восьми ударов ножом в разные части тела. Женщина скончалась. Затем они вдвоем с подельником обыскали дом и похитили имущество жертвы на сумму более 18 тысяч рублей. После чего убийца совершил надругательство над телом умершей.

Кроме того, в ночь на 31 марта 2016 года в Гдове злоумышленники угнали легковой автомобиль. Обвиняемые в состоянии сильного алкогольного опьянения увидели на обочине проезжей части автомобиль ВАЗ, желая покататься на нем по городу, разбили стекло камнем и совершили угон. Вскоре бросили машину и скрылись с места происшествия. После этого они решили угнать другой автомобиль ВАЗ. Проникнув в него через незапертую дверь, подельники откатили стоявшую во дворе машину на проезжую часть, завели ее и скрылись с места происшествия. Совершив наезд на угол здания, бросили ВАЗ и скрылись с места происшествия.

Суд признал мужчин виновными в совершении вышеуказанных преступлений и путем частичного сложения наказаний назначил 31-летнему преступнику 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, его 26-летнему подельнику – 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.