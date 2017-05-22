Победители областного этапа конкурса «Неопалимая купина» названы в Пскове

21:34, 22 мая 2017, ПАИ

В Пскове подведены итоги областного этапа конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», посвященного 125-летию Российского пожарного общества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В категории «Художественно-изобразительное творчество» первое место среди детей 8-11 лет заняли Полина Мещанова (Центр внешкольной работы, деревня Переслегино Великолукского района, рисунок «Кошкин дом») и Ксения Павлова (центр «Надежда», Псков, рисунок «Не губите природу!»), среди детей 12-14 лет — Людмила Умматова (центр «Надежда», плакат «Спасем лес от огня»), Елизавета Будович (школа № 11 города Пскова, рисунок «Пожар-беда!») и Анна Березина (Кировская школа, деревня Плаксино Великолукского района, рисунок «Пожар в соседнем доме»). Среди старшеклассников (15-18 лет) победу одержал Александр Толстолыченко (школа № 11 города Пскова, рисунок «Лес в огне»).

В категории «Декоративно-прикладное творчество» лучшими признаны работы: сюжетная композиция из пластилина «Спасение на пожаре» Полины Можаевой (8 лет, Новоржевская средняя школа), композиция из глины «Загорелся кошкин дом…, из-за шалостей с огнем!» Максима Мельника (10 лет, Центр дополнительного образования Новосокольнического района), керамическая поделка «Помни про пожар в лесу, спасешь ты белку и лису!» Василия Миронова (11 лет, Переслегинская средняя школа), композиция «Сигарета тут лежала…» Анастасии Емельяновой (10 лет, Дедовичская средняя школа № 1), панно из соленого теста «Колобок – пожарный» Алины Кривневой (14 лет, центр «Надежда»), панно из шерсти «Свеча несет покой и тепло…» Анастасии Гайсин (13 лет, Новосельская средняя школа, деревня Цапелька Стругокрасненского района), поделка в технике торцевания «Берегите лес!» Вадима Опарина (10 лет, Теребенская средняя школа, деревня Лаптево Опочецкого района), аппликация «Искорка» Елизаветы Пянтковской (13 лет, Новоржевский дом детского творчества), вязаная пожарная машина Александры Карповой (10 лет, Дом детского творчества поселка Струги Красные), вышивка «Пожарная машина» Ульяны Фёдоровой (9 лет, Центр образования Опочецкого района), панно из бисера «Нет огню, если пожарный на посту!» Галины Петкович (7 лет, Дом детского творчества поселка Дедовичи), псевдовитраж «Загорелся кошкин дом!» Алины Лемешевой (13 лет, Центр внешкольной работы деревни Переслегино)

Что касается технических видов творчества, то здесь отличились Егор Веселов (9 лет, Куньинская средняя школа) с папье-маше «Императорский пожарный» и коллектив дружины юных пожарных гимназии города Острова с видеороликом «Работа дружины юных пожарных».

В номинации «Самый юный участник» первые места заняли дети 6-7 лет: Ольга Белая (Дом детского творчества города Пскова, рисунок «Маленькая сигарета – большая беда»), Ксения Бондаренко (ДДТ города Пскова, сюжетная композиция (тарелка) « Возле дома и сарая разжигать огонь не смей! Может быть беда большая для построек и людей!»), Полина Мещанова (Пореченская средняя школа, мозаика из бумаги «Идем на помощь»), Наталья Григорьева (детский сад «Теремок» города Опочки, сюжетная композиция «Пламя, искра, дым и жар! Это все лесной пожар!»). Также отмечена коллективная работа подготовительной группы детского сада «Лучик», поселка Кунья - пособие «Противопожарный уголок».