51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня

17:44, 22 мая 2017, ПАИ

С 2 по 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах пройдет 51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На площадках города Пскова, в селе Михайловское и в Пушкинских Горах будут проходить литературно-поэтические чтения, концерты известных российских музыкантов и презентации выставок, квесты и научные конференции, круглые столы, а также фестиваль молодежных театров и многое другое.

В день открытия, 2 июня, в Пскове на пешеходной части улицы Пушкина и в амфитеатре на берегу реки Великой начнут работать литературно-поэтические площадки. В них примут участие поэты, артисты театра, студенты, жители и гости города.

Вечером того же дня в поселке Пушкинские Горы в Научно-культурном центре состоится торжественное открытие 51-го Пушкинского праздника поэзии, на котором актер Дмитрий Дюжев представит новую поэтическую программу «Евгений Онегин».

Центральным событием Праздника станут мероприятия второго дня фестиваля. 3 июня на Праздничной поляне села Михайловское по традиции будут работать две основные площадки: поэтическая площадка «Открытый микрофон» (малая сцена) и Главная сцена.

«Задача площадки «Открытый микрофон» - предоставить молодым поэтам возможность высказаться, показать себя, найти своего слушателя, а также познакомить гостей праздника с современной поэзией», - отметили в пресс-службе.

На Главной сцене в этот день выступят известный российский музыкант и поэт Дельфин (Андрей Лысиков), а также группа «Сурганова и Оркестр» с программой «Игра в классики».

Также, в течение всего дня на поляне будут проходить пленэр художников, «Пушкин-квест» и парад воздушных змеев. «Гости фестиваля смогут принять участие в конных прогулках, посетить почтовый городок и ремесленную ярмарку. Недалеко от Главной сцены будет работать детская интерактивная «Деревенька», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на протяжении всего фестиваля будут работать выставки из собрания Пушкинского и Псковского Заповедников, научно-практическая конференция «Пушкин в пространстве литературы и языка», музыкальные вечера и гостиные.

Вход на все мероприятия бесплатный.