Ввоз белорусских сыров и масла без документов запрещен в Себежском районе

16:15, 22 мая 2017, ПАИ

В Себежском районе в ходе рейда приостановлено движение автотранспортного средства, в котором перемещались сливочное масло и сыры, произведенные в Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Ветеринарные и товаротранспортные документы на товар отсутствовали. Продукция перевозилась в машине, не оснащенной холодильным оборудованием, с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки молочной продукции: нарушена целостность некоторых картонных коробок, в грузовом отсеке автомобиля находись посторонние предметы.

Кроме того, специалисты выяснили, что производство молочных продуктов (сыра) в аттестованный вид деятельности ОАО «1-ая Минская птицефабрика» не включено. Также они установили нарушение указания Россельхознадзора, выразившееся в поставке продукции ОАО «Березовский сыродельный комбинат» и ГП «Молочный гостинец», в отношении которых введены временные ограничения.

По информации, представленной перевозчиком, вес товаров составили около 1800 кг. Их перемещение по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.