Эксперты: Уверенно предсказать результаты внутрипартийной борьбы за голоса избирателей практически невозможно

15:38, 22 мая 2017, ПАИ

Предварительное голосование «Единой России» 28 мая может стать одним из самых заметных событий политической жизни Пскова первой половины 2017 года. Такое мнение высказал в интервью Псковскому агентству информации президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Традиционно процедура предварительного голосования призвана решить несколько задач. Во-первых, продемонстрировать потенциал кандидатов. Их способность привлечь своих сторонников как через мобилизацию уже имеющихся сторонников принять участие в голосовании, так и завоевание симпатий новых – например, в ходе дебатов, - сказал Виноградов. - Во-вторых, протестировать повестку партии на будущих выборах – за несколько месяцев до выборов многое можно дополнить и скорректировать с учетом реакции избирателей. В-третьих, снизить остроту внутриэлитных противоречий. Трения (в том числе внутрипартийные) – естественная часть любого политического процесса в любой стране. Нащупывание на предварительном голосовании оптимального баланса между различными элитными группами снижает риски того, что накопленные внутренние противоречия выплеснутся к осеннему голосованию.

«Понятно, что при голосовании в Пскове есть своя специфика, – отметил политолог. - Прежде всего, это рост числа кандидатов в одномандатных округах – теперь их не 50%, а 15 из 25 (а в Великих Луках даже 20 из 30). Это значит, что претендентам придется «привязываться» к местной повестке дня, а не ограничиваться более общей и подчас абстрактной партийной риторикой. Кроме того, это относительно слабые результаты, показанные оппозицией в ходе прошлых избирательных кампаний. Для «Единой России» это скорее вызов. Важно избегать накопления усталости избирателей от своего бренда и предотвратить общую «расслабленность» претендентов на депутатские мандаты».

«Степень готовности кандидатов должны были показать финальные дебаты 20 и 21 мая. Жанр внутрипартийных дебатов относительно непривычен, но весьма перспективен. Ведь он позволяет оттачивать будущим кандидатам навыки публичной риторики в борьбе не только за устойчивых сторонников, но и за непровластных избирателей, а также равнодушных к политике. А в идеале дебаты должны показать, что выборы и публичная политика в целом могут быть интересными и актуальными», - считает Михаил Виноградов.

Позиция директора Центра социологии и региональной политики ПсковГУ Романа Романова перекликается с точкой зрения политолога из Санкт-Петербурга. «Предварительное голосование в Пскове всегда проходит с высоким уровнем внутрипартийной конкуренции. Утвержденные кандидаты и политическая дисциплина - это не про Псков. Наверное, это часть политической традиции региона. Уверено предсказать результаты внутрипартийной борьбы за голоса избирателей практически не возможно. Каждый участник праймериз выстраивает собственную стратегию победы, статистов почти нет, а значит, 28 мая развернется реальная борьба за мобилизацию своих сторонников. В этом есть как плюсы, так и риски и для партии, и для внутриэлитных отношений», - уверен он.

«Уже сейчас можно смело говорить о высокой легитимности предстоящего внутрипартийного голосования. Однако главным вызовом для единоросов станет стабилизация собственных рядов после 28 мая и мобилизация сторонников на командную работу в предвыборной кампании», - прокомментировал ситуацию Роман Романов.