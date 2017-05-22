Сыр вернули в Белоруссию псковские специалисты из-за приостановленной сертификации

20:08, 22 мая 2017, ПАИ

В контрольном пункте проспуска в деревне Долосцы Себежского района запрещено перемещение из Белоруссии 20 тонн сыра «Тильзитский» производства ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Основанием для запрета послужило указание Россельхознадзора от 15 мая о приостановлении сертификации продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло), выработанной ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Товар возвращен в Белоруссию.