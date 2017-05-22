27 тысяч рублей перевёл мошенникам пользователь соцсети из Пскова

17:18, 22 мая 2017, ПАИ

Пользователь соцсети из Пскова перевёл мошенникам 27 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С соцсети мужчине пришло сообщение от имени его знакомой с просьбой перечислить деньги. Горожанин перевел на указанный счет 27 тысяч рублей. Затем потом выяснилось, что его знакомая не отправляла сообщений подобного рода. Судя по всему, неизвестные сумели взломать её аккаунт. Возбуждено уголовное дело.

Неустановленные мошенники 19 мая под предлогом разблокировки банковских карт сняли с банковской карты псковича 15 тысяч рублей. У жительницы Пскова под тем же предлогом списано 9 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Проводятся проверки. Установлено, что номера мобильных телефонов, которыми пользовались нечистые на руку лица, зарегистрированы в Омской области.