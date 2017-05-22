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Общество

Бежаницкие пожарные ликвидировали условное возгорание в Чихачёвском доме-интернате

В Чихачёвском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Бежаницкий район) прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

По легенде учений, в результате короткого замыкания электрооборудования в палате дома-интерната на первом этаже произошел пожар, который через некоторое время через дверной проем распространился в коридор, возникло сильное задымление.

Руководство объекта сообщило о возгорании в ПСЧ-10 посёлка Бежаницы и приняла меры по эвакуации людей через запасной выход.

Первым к месту условного пожара прибыл дежурный караул отдельного пожарно-спасательного поста «Чихачёво». Руководитель тушения пожара дал указание произвести боевое развёртывание и подать один ствол «Б» на тушение условного пожара через окна первого этажа. Горение в комнате отдыха было ликвидировано, однако огонь через дверной проём распространился в коридор и раздаточную, на этаже создалось сильное задымление, потушить «пожар» внутри здания оказалось невозможно.

Фото 60.mchs.gov.ru

На помощь пожарным ОПСП «Чихачево» прибыл дежурный караул ПСЧ-10 поселка Бежаницы в составе шести человек на двух автоцистернах. Руководитель тушения пожара поставил задачу: сформировать звено ГДЗС и приступить к тушению условного пожара внутри здания, подать один ствол «Б» от автоцистерны, вторую АЦ установить на пожарный водоем, проложить магистральную линию и подать два ствола «Б» за защиту смежных помещений.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев, горение в коридоре и раздаточной было локализовано, а затем полностью ликвидировано. По итогам проведенных учений был сделан вывод: личный состав с поставленными задачами справился, действия администрации дома-интерната при эвакуационных мероприятиях и действиях в случае пожара были чёткими и правильными», - резюмировали в ведомстве и добавили, что также к учениям привлекалась добровольная пожарная команда Ашевской волости в составе двух человек на одной автоцистерне.
 

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