Библиотур «Псковская книга на родных просторах» пройдет по маршруту Остров – Красногородск – Опочка 23 мая

17:49, 22 мая 2017, ПАИ

23 мая библиотур «Псковская книга на родных просторах» пройдет по маршруту Остров – Красногородск – Опочка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

В ходе проведения акции, жители городов и районов Псковской области смогут не только узнать о книжных новинках псковских авторов, но и встретиться и с самими авторами.

В Год экологии целью этого выезда станет знакомство с лучшими книгами о природе Псковской области – лауреатами конкурса «Псковская книга», среди которых «Красная книга Псковской области» и «Экологические тропы Псковской области».

«Красная книга Псковской области» - победитель конкурса «Псковская книга – 2015». В презентации издания примет участие проректор по научной работе Псковского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, наук, член- корреспондент Международной академии наук высшей школы Анатолий Истомин.

Кроме того, руководитель Псковской областной региональной организации «Чудской проект» Ольга Василенко и менеджер ПООО «Чудской проект», координатор проекта «Люди с природой» Андрей Васильев в ходе библиотура представят свои издания: путеводитель «Экологические тропы Псковской области» и фотоальбом «Природные ценности», которые стали победителями конкурса «Псковская книга – 2015» в номинации «Лучшее издание по туризму».

Напомним, что библиотур «Псковская книга на родных просторах» - это новый литературно-просветительский проект Псковской областной универсальной научной библиотеки, который стартовал 20 февраля 2017 года в Псковской области, в реализации которого принимают участие ведущие специалисты Регионального центра чтения, отдела краеведческой литературы, отдела координации деятельности библиотек области в тесном сотрудничестве с муниципальными библиотеками региона.

Цель проекта - привлечь внимание жителей региона к книгам псковских авторов, которые стали победителями областного конкурса «Псковская книга» на лучшую издательскую продукцию. За 21 год на конкурс были представлены более 2 тысяч книг.

«Номинации конкурса с разных сторон показывают псковскую книгу, раскрывают творческий потенциал псковских авторов, писателей, поэтов, а также полиграфическое мастерство псковских издательств, дает уникальную возможность читателям вместе с псковскими писателями совершить увлекательное путешествие в мир псковской книги», - отметили в учреждении.