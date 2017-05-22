Великолучане стали чемпионами области по лёгкой атлетике

20:23, 22 мая 2017, ПАИ

С 19 по 21 мая на стадионе Великолукской академии физической культуры и спорта прошел летний Чемпионат Псковской области по легкой атлетике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по физической культуре и спорту.

В соревнованиях приняли участие 9 команд из Псковского, Великолукского, Новосокольнического, Порховского, Куньинского, Невельского и Пустошкинского районов, городов Псков и Великие Луки. Всего состязания собрали около 140 спортсменов.

В общекомандном зачете первое место среди городов заняли представители Великих Лук, среди районов — легкоатлеты Великолукского района.

Добавим, что мероприятие состоялось в рамках Дня открытия летнего спортивного сезона.