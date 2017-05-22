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Спорт

Чемпионкой области по художественной гимнастике стала псковичка Валерия Яковлева

Чемпионкой Псковской области по художественной гимнастике стала представительница спортшколы «Гармония» города Пскова Валерия Яковлева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по физической культуре и спорту.

Фото sport.pskov.ru

Чемпионат проходил на стадионе «Машиностроитель» с 19 по 21 мая. Всего в соревнованиях приняли участие 110 гимнасток из городов Псков и Великие Луки.

Мероприятие состоялось в рамках Дня открытия летнего спортивного сезона.

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