В день памяти Николая чудотворца епископ Сергий возглавил богослужение в Красногородске

16:32, 22 мая 2017, ПАИ

22 мая, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме святителя Николая поселка Красногородск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Архипастырь с духовенством и молящимися совершили крестный ход вокруг храма с молебным пением святителю и чудотворцу Николаю. Затем епископ Сергий поздравил верующих с престольным праздником.

Также во время богослужения была совершена хиротония Николая Абрамова во диакона.