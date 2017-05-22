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Общество

В день памяти Николая чудотворца епископ Сергий возглавил богослужение в Красногородске

22 мая, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме святителя Николая поселка Красногородск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Архипастырь с духовенством и молящимися совершили крестный ход вокруг храма с молебным пением святителю и чудотворцу Николаю. Затем епископ Сергий поздравил верующих с престольным праздником.

Фото luki-eparhia.ru

Также во время богослужения была совершена хиротония Николая Абрамова во диакона.

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