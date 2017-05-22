Дом мечты совсем рядом

16:12, 22 мая 2017, ПАИ

Каждый человек мечтает о комфортном и уютном доме. Дом – это основа. Какой бы интересной ни была наша жизнь вне его, всегда хочется вернуться домой, чтобы отдохнуть, набраться сил, напитаться энергией для дальнейших дел. Представление о «доме мечты» у каждого свое, но есть основные моменты, которые важны для всех без исключения: добротность, надежность, долговечность, прочность, тепло, удобство, безопасность. Хорошо, если у вас есть время, знания и финансовые возможности, чтобы построить дом своими руками. К сожалению, таких счастливчиков совсем немного. Что же делать, где искать этот «дом мечты»?

Нам повезло: искать не пришлось, потому что знающие люди взяли и показали.

Обычная середина рабочей недели для многих блогеров и представителей СМИ региона обернулась настоящим приключением. Пресс-тур по объектам строительной компании «Скандинавия», организованный псковским отделением Сбербанка совместно с застройщиком, оказался отнюдь не скучным деловым мероприятием, а ярким, наполненным впечатлениями путешествием.

В «Скандинавию» мы отправились не случайно. Именно эта компания в Пскове является партнером, вместе с которым Сбербанк разработал новую ипотечную программу с процентной ставкой от 8,4% годовых по кредитам для физических лиц. «В настоящее время по этой программе можно приобрести строящееся жилье более чем у 25 строительных компаний - партнеров Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Для псковичей данная программа распространяется на приобретение квартир в ипотеку в строящемся жилом комплексе «Молодежный», расположенном в деревне Хотицы», - сообщила начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Анна Халеева.

С этим приятным знанием мы и отправились в тур, понимая, что воплощение мечты о доме становится все более и более доступным.

После теплой встречи у центрального офиса псковского отделения Сбербанка участников мероприятия доставили прямо к жилому комплексу «Афины» на улице Ижорского батальона, где у строительной компании «Скандинавия» располагаются шоу-румы – демонстрационные квартиры с полной отделкой, мебельным убранством, техникой и элементами декора, дающие потенциальным покупателям возможность понять и даже почувствовать, как может выглядеть их будущее жилье. Посещение шоу-румов вызвало немало оживления среди участников тура: были проверены все уголки, открыты все дверцы шкафов и, конечно, сделаны фото открывающихся видов. В ЖК «Молодежный», где сдача первого дома должна состояться в конце июля текущего года, квартиры устроены по аналогичному принципу. «Только лучше!», - заметил, улыбнувшись, заместитель руководителя департамента продаж и маркетинга СК «Скандинавия» Григорий Щесняк, который был нашим гидом. Ведь, по его словам, компания учитывает все пожелания клиентов, стараясь делать каждый следующий дом еще лучше и удобней для жизни.

Конечно, все очень захотели посмотреть «Молодежный». «Без проблем, пройдемте!» - подхватили наше желание организаторы пресс-тура, и нас отвели… на крышу.

Уникальная возможность оказаться на крыше 16-этажного дома ввела экскурсантов в состояние легкой эйфории, красота открывающихся видов на Троицкий собор, Снетогорский монастырь и памятник Александру Невскому кружила голову сильнее немалой высоты, началась бурная и восторженная фотосессия. После нам показали «Молодежный», который строился неподалеку, и на сцену (вернее, на крышу), вышла молодежь – веселая и озорная команда хип-хоп центра «Хоть отбавляй!», добавившая еще больше динамики и креатива в наше мероприятие.

А что может быть веселее завтрака на крыше? Ароматный кофе, вкусные пирожки и бутерброды, веселая музыка - узнавать о тенденциях в сфере строительства и жилищного кредитования в такой обстановке не только приятно, но и очень эффективно. Всем сразу захотелось здесь жить, жаль, что нельзя жить прямо на крыше. Хештег #СбербанкНаВысоте полностью оправдывал себя.

Путешествие продолжалось, и мы отправились непосредственно на строящийся объект - ЖК «Молодежный», где все надели специальные жилеты и каски, чтобы соблюсти необходимую технику безопасности. Мы уже успели оценить доступные финансовые инструменты для приобретения жилья, уют и эргономичность готовых квартир, пришло время понять, насколько безопасным, качественным, добротным, теплым и удобным будет этот дом.

Новый жилой комплекс будет состоять из четырех 9-этажных домов, здесь не будет уплотнительной застройки, запланированные дома не встанут «окно-в-окно», они специально расположены под таким углом друг к другу, чтобы из всех окон был свободный обзор и красивый вид. Отдельная продуманная придомовая территория позволит спокойно гулять и взрослым, и детям; детские площадки для безопасности будут изолированы от машин и спроектированы с учетом разных возрастов детей.

Крупнопанельный сборный дом возводится быстро, при этом высокое качество подтверждают и замеры специалистов, и мнение жильцов. Помимо удобной планировки, в «Молодежном» предусмотрены все коммуникации: установлены счетчики расхода воды и электроэнергии; проложена внутренняя электропроводка с разводкой под светильники, розетки и выключатели; установлены трубы горячего и холодного водоснабжения со счетчиком и запорной арматурой; установлено холодное фасадное остекление на балконах; металлические входные двери; двойные стеклопакеты на окна, подоконники и откосы.

Наверняка вам уже захотелось здесь поселиться. Не раздумывайте долго, ведь многие квартиры уже куплены, а программа ипотечного кредитования под 8,4% на покупку жилья в «Молодежном» предусмотрена Сбербанком пока только до конца этого года.

Еще один приятный момент: осуществить мечту о доме теперь стало и технически просто. В этом поможет «Электронная регистрация» – новый совместный сервис Сбербанка и Росреестра, позволяющий зарегистрировать договор долевого участия в строительстве в режиме онлайн. Теперь процесс регистрации минимизирован: все необходимые действия производятся в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут.

Верьте в мечту, ваш дом совсем рядом.

Ольга БАННИКОВА

Для справки:

За 1 квартал 2017 года Псковское отделение Сбербанка выдало почти 300 жилищных кредитов на общую сумму 340 млн рублей, что в 1,3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средний размер ипотечного кредита составил 1,15 млн рублей.

Получить более подробную информацию об ипотечных продуктах можно по телефону: 8-911-699-33-42. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

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