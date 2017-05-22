0
16:12
Дом мечты совсем рядом
13:20
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
15:03
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе
22:53
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:51
Инвестор из Финляндии рассказал Валентине Матвиенко, почему он выбрал ОЭЗ «Моглино»
11:47
Создание ОЭЗ «Моглино» даст толчок развитию экономики Псковской области, считает глава Совфеда
10:44
Валентина Матвиенко: Регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами
Еще новости
  • Коротко
Экономика

Дом мечты совсем рядом

Каждый человек мечтает о комфортном и уютном доме. Дом – это основа. Какой бы интересной ни была наша жизнь вне его, всегда хочется вернуться домой, чтобы отдохнуть, набраться сил, напитаться энергией для дальнейших дел. Представление о «доме мечты» у каждого свое, но есть основные моменты, которые важны для всех без исключения: добротность, надежность, долговечность, прочность, тепло, удобство, безопасность. Хорошо, если у вас есть время, знания и финансовые возможности, чтобы построить дом своими руками. К сожалению, таких счастливчиков совсем немного. Что же делать, где искать этот «дом мечты»?

Нам повезло: искать не пришлось, потому что знающие люди взяли и показали.

Обычная середина рабочей недели для многих блогеров и представителей СМИ региона обернулась настоящим приключением. Пресс-тур по объектам строительной компании «Скандинавия», организованный псковским отделением Сбербанка совместно с застройщиком, оказался отнюдь не скучным деловым мероприятием, а ярким, наполненным впечатлениями путешествием.

В «Скандинавию» мы отправились не случайно. Именно эта компания в Пскове является партнером, вместе с которым Сбербанк разработал новую ипотечную программу с процентной ставкой от 8,4% годовых по кредитам для физических лиц. «В настоящее время по этой программе можно приобрести строящееся жилье более чем у 25 строительных компаний - партнеров Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Для псковичей данная программа распространяется на приобретение квартир в ипотеку в строящемся жилом комплексе «Молодежный», расположенном в деревне Хотицы», - сообщила начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Анна Халеева.

С этим приятным знанием мы и отправились в тур, понимая, что воплощение мечты о доме становится все более и более доступным.

После теплой встречи у центрального офиса псковского отделения Сбербанка участников мероприятия доставили прямо к жилому комплексу «Афины» на улице Ижорского батальона, где у строительной компании «Скандинавия» располагаются шоу-румы – демонстрационные квартиры с полной отделкой, мебельным убранством, техникой и элементами декора, дающие потенциальным покупателям возможность понять и даже почувствовать, как может выглядеть их будущее жилье. Посещение шоу-румов вызвало немало оживления среди участников тура: были проверены все уголки, открыты все дверцы шкафов и, конечно,  сделаны фото открывающихся видов. В ЖК «Молодежный», где сдача первого дома должна состояться в конце июля текущего года, квартиры устроены по аналогичному принципу. «Только лучше!», - заметил, улыбнувшись, заместитель руководителя департамента продаж и маркетинга СК «Скандинавия» Григорий Щесняк, который был нашим гидом. Ведь, по его словам, компания учитывает все пожелания клиентов, стараясь делать каждый следующий дом еще лучше и удобней для жизни.

Конечно, все очень захотели посмотреть «Молодежный». «Без проблем, пройдемте!» - подхватили наше желание организаторы пресс-тура, и нас отвели… на крышу.

Уникальная возможность оказаться на крыше 16-этажного дома ввела экскурсантов в состояние легкой эйфории, красота открывающихся видов на Троицкий собор, Снетогорский монастырь и памятник Александру Невскому кружила голову сильнее немалой высоты, началась бурная и восторженная фотосессия. После нам показали «Молодежный», который строился неподалеку, и на сцену (вернее, на крышу), вышла молодежь – веселая и озорная команда хип-хоп центра «Хоть отбавляй!», добавившая еще больше динамики и креатива в наше мероприятие.

А что может быть веселее завтрака на крыше? Ароматный кофе, вкусные пирожки и бутерброды, веселая музыка - узнавать о тенденциях в сфере строительства и жилищного кредитования в такой обстановке не только приятно, но и очень эффективно. Всем сразу захотелось здесь жить, жаль, что нельзя жить прямо на крыше. Хештег #СбербанкНаВысоте полностью оправдывал себя.

Путешествие продолжалось, и мы отправились непосредственно на строящийся объект - ЖК «Молодежный», где все надели специальные жилеты и каски, чтобы соблюсти необходимую технику безопасности. Мы уже успели оценить доступные финансовые инструменты для приобретения жилья, уют и эргономичность готовых квартир, пришло время понять, насколько безопасным, качественным, добротным, теплым и удобным будет этот дом.

Новый жилой комплекс будет состоять из четырех 9-этажных домов, здесь не будет уплотнительной застройки, запланированные дома не встанут «окно-в-окно», они специально расположены под таким углом друг к другу, чтобы из всех окон был свободный обзор и красивый вид. Отдельная продуманная придомовая территория позволит спокойно гулять и взрослым, и детям; детские площадки для безопасности будут изолированы от машин и спроектированы с учетом разных возрастов детей.

Крупнопанельный сборный дом возводится быстро, при этом высокое качество подтверждают и замеры специалистов, и мнение жильцов. Помимо удобной планировки, в «Молодежном» предусмотрены все коммуникации: установлены счетчики расхода воды и электроэнергии; проложена внутренняя электропроводка с разводкой под светильники, розетки и выключатели; установлены трубы горячего и холодного водоснабжения со счетчиком и запорной арматурой; установлено холодное фасадное остекление на балконах; металлические входные двери; двойные стеклопакеты на окна, подоконники и откосы.

Наверняка вам уже захотелось здесь поселиться. Не раздумывайте долго, ведь многие квартиры уже куплены, а программа ипотечного кредитования под 8,4% на покупку жилья в «Молодежном» предусмотрена Сбербанком пока только до конца этого года.

Еще один приятный момент: осуществить мечту о доме теперь стало и технически просто. В этом поможет «Электронная регистрация» – новый совместный сервис Сбербанка и Росреестра, позволяющий зарегистрировать договор долевого участия в строительстве в режиме онлайн. Теперь процесс регистрации минимизирован: все необходимые действия производятся в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут.

Верьте в мечту, ваш дом совсем рядом.

Ольга БАННИКОВА

Для справки:

За 1 квартал 2017 года Псковское отделение Сбербанка выдало почти 300 жилищных кредитов на общую сумму 340 млн рублей, что в 1,3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средний размер ипотечного кредита составил 1,15 млн рублей.

Получить более подробную информацию об ипотечных продуктах можно по телефону: 8-911-699-33-42. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

Проектные декларации размещены на сайте www.skv60.ru

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
22 мая 2017
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе
19 мая 2017
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе 2
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Инвестор из Финляндии рассказал Валентине Матвиенко, почему он выбрал ОЭЗ «Моглино»
18 мая 2017
Инвестор из Финляндии рассказал Валентине Матвиенко, почему он выбрал ОЭЗ «Моглино»
Создание ОЭЗ «Моглино» даст толчок развитию экономики Псковской области, считает глава Совфеда
18 мая 2017
Создание ОЭЗ «Моглино» даст толчок развитию экономики Псковской области, считает глава Совфеда 2
Валентина Матвиенко: Регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами
18 мая 2017
Валентина Матвиенко: Регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами
Псковская область возглавила рейтинг регионов по приросту производства свиней на убой
17 мая 2017
Псковская область возглавила рейтинг регионов по приросту производства свиней на убой 2
Более 13 тонн белорусского картофеля не прошли проверку на псковской границе
16 мая 2017
Более 13 тонн белорусского картофеля не прошли проверку на псковской границе

Идет загрузка...