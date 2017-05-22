Улица Вокзальная в Великих Луках будет закрыта для проезда в связи с ремонтом

16:22, 22 мая 2017, ПАИ

С 23 по 26 мая в Великих Луках будет закрыта для движения транспорта улица Вокзальная от улицы Гражданской до Нелидовского проезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет ограничено в связи с проведением дорожных работ и укладкой нового асфальтового покрытия на указанном участке проезжей части.

Администрация Великих Лук просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.