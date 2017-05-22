0
16:59
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:22
Чужой среди «Чужих»
13:20
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
12:45
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
12:35
V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 27-28 мая
13:54
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
10:25
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
Еще новости
Общество

Улица Вокзальная в Великих Луках будет закрыта для проезда в связи с ремонтом

С 23 по 26 мая в Великих Луках будет закрыта для движения транспорта улица Вокзальная от улицы Гражданской до Нелидовского проезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет ограничено в связи с проведением дорожных работ и укладкой нового асфальтового покрытия на указанном участке проезжей части.

Администрация Великих Лук просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
22 мая 2017
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
22 мая 2017
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова 3
V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 27-28 мая
22 мая 2017
V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 27-28 мая
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
21 мая 2017
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
21 мая 2017
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
21 мая 2017
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
20 мая 2017
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии 1

Идет загрузка...