33 правонарушения выявили сотрудники рыбоохраны на территории Псковской области
Госинспекторы рыбоохраны по Псковской области выявили 33 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
Кроме того, сотрудники ведомства наложили штрафов на сумму 40,8 тыс. рублей, из которых взыскали 36,1 тыс. рублей, изъяли 417 кг водных биоресурсов, 26 незаконных орудий лова и 5 транспортных средств.