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Двое безработных на «Волге» украли отцепившийся от машины красногородца прицеп

В Красногородске двое безработных мужчин подозреваются в совершении кражи имущества. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в Красногородске вечером 20 мая в районе моста  через реку Синяя был похищен автоприцеп с надувной лодкой и лодочным мотором. Оказалось, что произошло самопроизвольное отцепление прицепа от автомобиля местного жителя, ехавшего домой. Когда владелец обнаружил пропажу и вернулся назад, то прицепа уже не нашел. Он сразу обратился в полицию.

Установить подозреваемых в краже полицейским помогла запись с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что они передвигались на машине «Волга». Вскоре были установлены личности  подозреваемых. Это жители Красногородска 1990 и 1992 годов рождения.

Похищенное полицейские обнаружили и изъяли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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