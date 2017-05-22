Двое безработных на «Волге» украли отцепившийся от машины красногородца прицеп

17:01, 22 мая 2017, ПАИ

В Красногородске двое безработных мужчин подозреваются в совершении кражи имущества. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в Красногородске вечером 20 мая в районе моста через реку Синяя был похищен автоприцеп с надувной лодкой и лодочным мотором. Оказалось, что произошло самопроизвольное отцепление прицепа от автомобиля местного жителя, ехавшего домой. Когда владелец обнаружил пропажу и вернулся назад, то прицепа уже не нашел. Он сразу обратился в полицию.

Установить подозреваемых в краже полицейским помогла запись с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что они передвигались на машине «Волга». Вскоре были установлены личности подозреваемых. Это жители Красногородска 1990 и 1992 годов рождения.

Похищенное полицейские обнаружили и изъяли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.