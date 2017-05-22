Псковская область примет участие в окружном конкурсе сочинений «Я - гражданин России»

16:48, 22 мая 2017, ПАИ

22-24 мая сочинения «Я - гражданин России», приуроченные ко Дню России, напишут ученики 7-11-х классов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных учреждений Псковской области. Для выпускников 11-х классов участиев конкурсе добровольное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Муниципальный этап пройдёт 25-31 мая, лучшие работы до 1 июня отберут для участия в региональном и заключительном (окружном) этапах конкурса.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут опубликованы на сайте Государственного управления образования Псковской области для открытого интернет-голосования в срок до 10 июня. Результаты голосования учтут при подведении итогов окружного этапа.

Окружная комиссия в срок до 30 июня подведёт итоги конкурса по указанным критериям (соответствие теме, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность). По итогам работы комиссии определится один победитель в каждой возрастной группе по субъекту Российской Федерации и один победитель в каждой возрастной группе по Северо-Западному федеральному округу.

Торжественное мероприятие по награждению победителей состоится с 1 по 10 сентября.