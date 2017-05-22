Высокую скорость, техничность трассы и скользкое покрытие отметили победители псковского этапа Чемпионата России по ралли

17:14, 22 мая 2017, ПАИ

«Гонка была потрясающая», - заявил на пресс-конференции после финиша третьего этапа Чемпионата России - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017» победитель гонки, пилот из Москвы Игорь Буланцев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Недавно на «Голубых озёрах» [этап Кубка России по ралли, прошедший на юге Псковской области 6-7 мая, победителем которого также был Игорь Буланцев – ПАИ] жаловались, что скорость большая. Сегодня на последнем спецучастке у нас была средняя скорость 144 километра в час, и ничего - проехали, даже не показалось, что быстро», - рассказал спортсмен.

Игорь Буланцев отметил также, что покрытие трассы для его автомобиля оказалось довольно скользким. «Практически на всех скоростных участках не могли быстрее ехать, потому что машина скользила», - пояснил он. Но подчеркнул, что все скоростные участники были очень интересными, техничными. «Гонка замечательная по скорости и по напряжению», - сказал пилот.

Его штурман Михаил Гендельман (Санкт-Петербург) также говорил о высоких скоростях, на которых машины преодолевали спецучастки на прошедшем соревновании. «Очень странные ощущения: смотришь на цифры, вроде быстро, а когда внутри - вроде бы и прикольно, и хорошо, и не пугает это, - поделился он. - Двоякое ощущение: с одной стороны осознание головой, что это очень быстро и по средней, и по максимальной скорости, но очень всё органично». Он также подчеркнул, что трасса ралли была довольно безопасной, несмотря на высокие скорости её прохождения.

Игорь Буланцев рассказал о своих впечатлениях от прыжка на трамплине на третьем и седьмом скоростных участках. Сам он, как оказалось, впервые ехал гонку «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы», а вот его штурман Михаил Гендельман уже выступал на этом ралли в предыдущие годы. «Он меня долго пугал этим трамплином, показывал, как его проезжал, как прыгал, но не сказал, что надо притормозить. Поэтому мы шли полным газом», - пояснил пилот.

«Серебряный» призёр прошедшей гонки петербуржец Александр Осипов положительно оценил свой прыжок на трамплине: «Хорошо прыгнули. У нас был эффект такой – смысл прыгать, если машина пока летит не разгоняется. Мы очень хорошо прыгнули и хорошо попали в поворот».

При этом он обратил внимание на то, что всю гонку старался опередить лидировавшего Игоря Буланцева. В какой-то момент экипажи разделяли всего 6,6 секунды, а потом Александру Осипову даже удалось опередить конкурента, но вскоре он вновь вернулся на вторую позицию.

Как считает штурман Александра Осипова Александр Андреев (Санкт-Петербург), лидерство было потеряно из-за неверного прохождения одного из поворотов, когда автомобиль чуть не вылетел с трассы и даже зацепил дерево, которое «увёз с собой». «Надо посмотреть онборд [видеозапись с установленной внутри гоночного автомобиля камеры - ПАИ], наверно, надо было по-другому прописать этот поворот, - рассказал спортсмен. – Александр вовремя понял, что не попадает, выставил машину боком и мы частично погасили скорость». «Эффектно ехали с деревом километров пять, дерево было огромное, с ветками, с птицами, красивое. Дерево, кстати, тормозило - больше 170 не давало ехать», - добавил Александр Осипов.

Обладатель «бронзовой» награды Павел Щербаков (Санкт-Петербург) тоже говорил о высокой скорости гонки. Он сообщил, что максимальная скорость его автомобиля была около 200 километров в час, а средняя – более 130. «В каких-то местах хотел сказать: «Паша, поднажми, мы медленно едем», - заявил при этом его штурман петербуржец Алексей Горюнов.

«После «Голубых озёр» я там сделал некоторые выводы, посмотрел какие-то ошибки. От какого-то их количества мы избавились, над некоторыми надо ещё работать», - заключил Павел Щербаков.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носило статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второго этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка прошла 19 и 20 мая по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. Стартовали на ралли 40 экипажей, финишировать же смогли только 23.

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