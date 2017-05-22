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Общество

Псковские молодогвардейцы помогут маломобильным гражданам на избирательных участках в день предварительного голосования

28 мая, в день предварительного голосования партии «Единая Россия» в Пскове, члены псковского регионального отделения «Молодой гвардии» помогут маломобильным горожанам добраться до избирательных участков. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель отделения «Молодой гвардии «Единой России», депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова.

«Чтобы обеспечить право каждого выборщика принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Псковскую городскую Думу на всех избирательных участках будет организована помощь активистов «Молодой гвардии» для маломобильных групп населения. Чтобы воспользоваться  этой помощью, необходимо позвонить по телефонам 8-953-242-32-12; 8-911-385-34-05, сообщить о своём желании прибыть на избирательный участок и договориться,  в какое время это удобнее сделать. Активисты встретят  выборщиков и помогут проголосовать за достойных кандидатов», - отметила Лидия Драгунова.

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