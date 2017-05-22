Награды привезли псковские самбистки с петербургского турнира
21 мая в Санкт-Петербурге проходил турнир по самбо среди девушек. Псков представляли самбистки из спортивных школ «Мастер» и «Бригантина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской Федерации самбо.
В личном первенстве победителями стали Стефания Двужильная в весовой категории 46 кг («Мастер»), Полина Ванюхина в весовой категории («Мастер»), Ксения Щелканова в весовой категории +70 кг («Мастер»). Второе место заняла Ангелина Степанова из «Бригантины».
Эти соревнования являлись плановыми в подготовке спортсменок к первенству России по самбо, которое пройдет 1-5 июня в Казани. Также в финале спартакиады учащихся России Ксения Щелканова будет бороться в составе сборной команды Северо-Западного федерального округа. Спартакиада пройдет 26-29 июля в Армавире.
19-20 мая в Ржеве (Тверская область) проходил всероссийский турнир, посвящённый памяти С. Ахмерова. На этих соревнованиях второе место заняла тренер-преподаватель школы «Мастер» Елена Иванова в весовой категории 56 кг.