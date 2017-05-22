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Награды привезли псковские самбистки с петербургского турнира

21 мая в Санкт-Петербурге проходил турнир по самбо среди девушек. Псков представляли самбистки из спортивных школ «Мастер» и «Бригантина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской Федерации самбо.

В личном первенстве победителями стали Стефания Двужильная в весовой категории 46 кг («Мастер»), Полина Ванюхина в весовой категории («Мастер»), Ксения Щелканова в весовой категории +70 кг («Мастер»). Второе место заняла Ангелина Степанова из «Бригантины».

Эти соревнования являлись плановыми в подготовке спортсменок к первенству России по самбо, которое пройдет 1-5 июня в Казани. Также в финале спартакиады учащихся России Ксения Щелканова будет бороться в составе сборной команды Северо-Западного федерального округа. Спартакиада пройдет 26-29 июля в Армавире.

19-20 мая в Ржеве (Тверская область) проходил всероссийский турнир, посвящённый памяти С. Ахмерова. На этих соревнованиях второе место заняла тренер-преподаватель школы «Мастер» Елена Иванова в весовой категории 56 кг.

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