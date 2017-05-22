Награды привезли псковские самбистки с петербургского турнира

18:15, 22 мая 2017, ПАИ

21 мая в Санкт-Петербурге проходил турнир по самбо среди девушек. Псков представляли самбистки из спортивных школ «Мастер» и «Бригантина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской Федерации самбо.

В личном первенстве победителями стали Стефания Двужильная в весовой категории 46 кг («Мастер»), Полина Ванюхина в весовой категории («Мастер»), Ксения Щелканова в весовой категории +70 кг («Мастер»). Второе место заняла Ангелина Степанова из «Бригантины».