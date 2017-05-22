Социальный комитет Псковской гордумы одобрил наградные списки

18:13, 22 мая 2017, ПАИ

22 мая в ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодёжной политике под председательством Любови Николаевой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, депутаты рассмотрели вопросы о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская областная клиническая больница» Анатолия Волкова и поэта, члена Союза писателей РФ Валерия Мухина. Комитет рекомендовал коллегам на сессии поддержать эти кандидатуры.

Также парламентарии согласовали для назначения на должности: директора Дома детского творчества Елену Неруш, руководителя стадиона «Машиностроитель» Ольгу Черкасову, директора музыкальной школы № 5 Светлану Васильеву, а также поддержали продление срока исполнения обязанностей заведующей детским садом № 5 Любови Кутузовой.

Кроме того, на комитете рассмотрели вопросы о награждении почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской городской Думы: работников Псковской городской поликлиники, детского сада № 38 «Умка», народного коллектива академического женского хора «Родники», его художественного руководителя Зинаиды Порубай и аккомпаниатора Олега Ковалёва.