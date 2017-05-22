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Общество

Александр Кузнецов принял участие в селекторном совещании под председательством Андрея Чибиса

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов и и. о. председателя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов приняли участие в видеоселекторном совещании под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, по вопросам, связанным с порядком расчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе заседания Андрей Чибис напомнил, что нормативы потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме должны быть утверждены и введены в обязательном порядке до 1 июня 2017 года.

В виду предложений ряда субъектов РФ, в том числе Псковской области, Минстрой России внесет изменения в несколько нормативно-правовых актов. В частности, будет предусмотрена возможность оплаты расходов за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, по фактическим показаниям общедомовых приборов учета. В настоящее время порядок, предусматривающий эту норму, находится в разработке.

Также планируется отменить норматив на отведение сточных вод для содержания общего имущества в многоквартирном доме. В настоящее время вопрос рассматривается на уровне Правительства РФ.

Кроме того, было акцентировано внимание субъектов РФ на необходимость применения ресурсоснабжающими организациями повышающего коэффициента к нормативам коммунальных ресурсов в случае, если в многоквартирном доме отсутствуют общедомовые приборы учета.

 

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