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Общество

Начальник Управления образования рассчитывает, что ЕГЭ в Псковской области пройдет без сбоев

22 мая прошло очередное заседание рабочей группы по подготовке и проведению в регионе Единого государственного экзамена под председательством начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото pskov.ru

Открывая заседание, А. Седунов подчеркнул, что регион в целом готов к прохождению ЕГЭ. На пунктах проведения экзамена завершены наладочное и тестовое наблюдения, есть соответствующие акты готовности. В этом году, как и прежде, контролировать чистоту проведения экзаменов смогут сторонние наблюдатели: общественники, студенты и представители средств массовой информации. Главное - получить аккредитацию в Управлении образования региона. В прошлом году количество наблюдателей составило порядка 900 человек и в этом году их будет не меньше, уверен начальник Управления.

Александр Седунов также добавил, что все аудитории, а их в области насчитывается 373, оборудованы видеокамерами. Из них 270 — с возможностью наблюдения в режиме онлайн. Кроме того, на двух пунктах (в вечерней школе города Пскова и в лицее № 10 в Великих Луках) будет организована распечатка и сканирование экзаменационных материалов на месте. В будущем количество кабинетов, где будет применяться такая технология, планируется увеличить, добавил начальник Управления.

В рамках заседания о готовности к итоговой аттестации школьников на местах доложили представители Себежского, Дновского, Новосокольнического, Гдовского районов, а также Пскова и Великих Лук. Они выразили готовность обеспечить бесперебойную подачу электричества в пунктах проведения госэкзаменов, а также работу специальных служб и подвоз школьников с близлежащих территорий. Все требования по подготовке к проведению ЕГЭ выполнены, специалисты прошли соответствующие обучающие семинары, а с родителями и учениками проведены беседы и собрания, на которых им разъяснили правила поведения на итоговом тестировании, отмечалось на заседании.

Фото pskov.ru

В свою очередь Александр Седунов поручил директорам школ еще раз напомнить ученикам о недопустимости использования во время экзамена мобильных телефонов и электронных устройств, а также проверить наличие в школах контрольно-измерительных материалов.

В заключение он выразил уверенность в том, что Псковская область, как и раньше, достойно пройдет период сдачи ЕГЭ. «На протяжении четырнадцати лет у нас не было никаких серьезных сбоев», — сказал А. Седунов.

Напомним, что основной этап сдачи ЕГЭ начнется в Псковской области 29 мая с экзамена по информатике. 31 мая пройдет первый массовый экзамен по базовой математике. Всего в итоговой аттестации примут участие более 5,8 тыс. девятиклассников и почти 2,8 тыс. выпускников одиннадцатых классов.

 

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