Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону

20:48, 22 мая 2017, ПАИ

22 мая на заседании члены региональной контрольной группы обсудили меры по обеспечению безопасности на объектах летнего загородного отдыха в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Предваряя обсуждение, федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин отметил, что эта тема получила особую актуальность в связи с трагедией, произошедшей в 2016 году на Сямозере в Карелии, в результате которой погибли 14 школьников. В связи с ЧП по поручению президента России Владимира Путина в отдельные законодательные акты были внесены изменения, направленные на повышение безопасности и улучшение качества отдыха детей. А с 1 января 2017 года в России начал действовать закон, устанавливающий единые требования к организации в стране детского отдыха.

О подготовке к оздоровительной кампании в Псковской области доложил первый заместитель начальника Государственного управлении образования Геннадий Барышников. Он отметил, что вопросу безопасности летнего отдыха детей администрация области из года в год уделяет самое пристальное внимание.

В этом году подготовка лагерей к работе уже подходит к концу, задания надзорных служб выполнены на 97%. Проведена ревизия и необходимый ремонт пожарной сигнализации, систем водо- и электроснабжения, канализации.

На подготовку лагерей к летнему сезону направлены более 25 млн рублей. Все лагеря обеспечены различными видами охраны, медицинскими работниками, лекарственными препаратами и перевязочными материалами, необходимым пляжным оборудованием. Кроме того, все дети, выезжающие в загородные лагеря, будут застрахованы от несчастного случая.

Всего в текущем году в регионе будут работать 22 загородных оздоровительных лагеря, 2 детских санатория и 168 лагерей дневного пребывания. В общей сложности оздоровительная кампания затронет 17 тыс. детей.