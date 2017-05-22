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Общество

Псковская таможня отмечает 26-летие со дня создания

23 мая Псковская таможня отметит 26-летие со дня создания. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Псковская таможня была создана приказом Главного управления государственного таможенного контроля (ГУГТК) при Совете министров СССР от 23 мая 1991 года № 173.

В 2000 году она стала пограничной таможней. Приказами ГТК России от 11 февраля 2000 года № 104, от 28 марта 2000 года № 238 к Псковской таможне были присоединены таможенные посты «пыталовского направления». Приказом ГТК России от 27 ноября 2000 года № 1068 была проведена реорганизация Печорской таможни путем её присоединения к Псковской таможне. Приказом ФТС России от 11 октября 2016 года № 1949 проведена реорганизация Себежской и Псковской таможен в форме присоединения к последней.

С 1 февраля этого года в Псковской области функционирует крупнейший по численности в структуре СЗТУ таможенный орган – Псковская таможня. В структуре таможни 14 таможенных постов. В регионе деятельности таможни 10 пунктов пропуска: 6 автомобильных, 3 железнодорожных и 1 воздушный.

Регион деятельности Псковской таможни – Псковская область - единственный регион в РФ, имеющий границы сразу с тремя государствами – Эстонией, Латвией и Белоруссией, общей протяжённостью 888,8 км.

«История таможенного дела на Псковщине неразрывно связана с историей края, она также имеет свое прошлое и настоящее. В прошлом – это таможенные пошлины, равные по размерам московским, приказные дьяки, целовальники, таможенные головы. Сегодня – это миллиардные годовые перечисления в федеральный бюджет (таможня входит в тройку таможен СЗТУ по объему перечислений денежных средств в федеральный бюджет), пункты пропуска различных видов международного сообщения, передовые информационные технологии, партнерские отношения с законопослушным бизнесом, высококвалифицированные специалисты таможенного дела», - отметила Н. Князева.

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