В дновской деревне Искра прошёл противопожарный рейд

21:05, 22 мая 2017, ПАИ

22 мая в деревне Искра Дновского района прошел противопожарный профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда специалист обошел восемь домовладений, проинструктировал 19 человек, распространил 38 листовок, а также провел индивидуальные беседы по правилам пожаробезопасного поведения в лесах.

В рамках инструктажа до населения была доведена обстановка с пожарами на территории области и рассмотрены основные причины пожаров в сельских населенных пунктах. Также граждане ознакомились с обязательными требованиями пожарной безопасности при уборке придомовых территорий, требованиями Правил противопожарного режима в РФ при разведении костров и выжигании сухой растительности.