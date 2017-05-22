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Общество

В дновской деревне Искра прошёл противопожарный рейд

22 мая в деревне Искра Дновского района прошел противопожарный профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

В ходе рейда специалист обошел восемь домовладений, проинструктировал 19 человек, распространил 38 листовок, а также провел индивидуальные беседы по правилам пожаробезопасного поведения в лесах.

Фото 60.mchs.gov.ru

В рамках инструктажа до населения была доведена обстановка с пожарами на территории области и рассмотрены основные причины пожаров в сельских населенных пунктах. Также граждане ознакомились с обязательными требованиями пожарной безопасности при уборке придомовых территорий, требованиями Правил противопожарного режима в РФ при разведении костров и выжигании сухой растительности.

 

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