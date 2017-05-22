«Розовое лето» обещают россиянам синоптики

22:14, 22 мая 2017, ПАИ

Летом температура в европейской части России будет около и выше нормы, аномальные дожди маловероятны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Наиболее вероятный сценарий, что в течение трех летних месяцев на европейской территории России температурный фон будет около и выше нормы, избытка осадков мы не ожидаем. По всем расчетам осадков ожидается меньше, чем в прошлом году», — сказал он.

Он отметил, что такие температуры у метеорологов на картах соответствуют розовому цвету. «Как мы детство свое видим в розовом цвете — все прекрасно. Получается «розовое лето», - добавил глава службы.