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«Розовое лето» обещают россиянам синоптики

Летом температура в европейской части России будет около и выше нормы, аномальные дожди маловероятны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Наиболее вероятный сценарий, что в течение трех летних месяцев на европейской территории России температурный фон будет около и выше нормы, избытка осадков мы не ожидаем. По всем расчетам осадков ожидается меньше, чем в прошлом году», — сказал он.

Он отметил, что такие температуры у метеорологов на картах соответствуют розовому цвету. «Как мы детство свое видим в розовом цвете — все прекрасно. Получается «розовое лето», - добавил глава службы.

 

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