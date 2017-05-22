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Общество

Глава Минкомсвязи РФ заявил о необходимости создания культуры кибербезопасности

Необходимость создания в России культуры кибербезопасности показала хакерская атака с использованием вируса WannaCry, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Самый главный вывод, который нам надо сделать, заключается в том, что мы должны задуматься над таким понятием, как культура кибербезопасности. Это уже настолько важно, что мы должны уделять этому должное организационное и техническое внимание», - отметил министр.

По его словам, во всех организациях, где в том или ином виде было зафиксировано проявление вируса WannaCry, ведутся соответствующие организационные расследования. «Я уверен, что будут сделаны все необходимые организационные решения, включая дисциплинарные меры в отношении тех сотрудников, которые должных мероприятий не выполняли», - сказал Н. Никифоров.

Глава Минкомсвязи подчеркнул, что Россия - одна из немногих стран, способных создать «при должных усилиях» весь комплекс технологий, который сможет защитить информационную среду от хакерских атак. В том числе, как уточнил Николай Никифоров, усилия должны быть направлены на создание отечественных операционных систем.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса WannaCry. Для снятия блокировки с зараженных компьютеров они требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России.

 

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