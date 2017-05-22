Патриарх Кирилл: Святитель Николай не может не отвечать на молитвы

21:15, 22 мая 2017, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заверил, что Николай Чудотворец ответит на молитвы многочисленных паломников, которые придут к его мощам, привезенным накануне из Италии в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Святитель Николай не может не отвечать на эти молитвы, потому что эти молитвы сопровождаются хоть и небольшим, но реальным подвигом», - сказал патриарх 22 мая на приеме в Москве после богослужения в честь Дня святого Николая.

Обращаясь к духовенству, он отметил, что тысячи людей, готовы стоять за пределами храма Христа Спасителя, где находятся мощи святителя, долгие часы, только чтобы прикоснуться к святыне. «Люди отставляют в сторону все свои попечения. Обычно человек 90 с лишним процентов времени отдает либо достижению неких своих жизненных целей, либо развлечению, либо отдыху. Молитве современный человек уделяет мало времени. Если у кого-то хватает сил семь или восемь или больше часов стоять на улице, и в жару, и в холод, и под дождем, и под ясным небом, это свидетельствует об очень сильной вере людей. А Господь нам отвечает именно в ответ на нашу веру», - сказал предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, Богу не нужно от людей ничего, кроме искреннего обращения к Нему, и святые угодники «также откликаются на эту искреннюю детскую веру и на некий жизненный подвиг, который во имя веры совершается».

Патриарх Кирилл считает, что массовое паломничество к святым мощам сегодня происходит в России «не потому, что мы особенные», а потому что «у нас особенный исторический опыт XX века».

В заключение он выразил надежду, что пребывание мощей святителя и чудотворца Николая укрепит веру народа.