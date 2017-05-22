В ВДВ завершается перевод военной техники на летний режим эксплуатации

22:06, 22 мая 2017, ПАИ

В соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск завершена основная фаза перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В течение месяца специалисты ВДВ по ремонту и эксплуатации подготовили к применению в условиях экстремальной жары и высокой запыленности более 10 тысяч единиц ВВСТ. Все регламентные работы на колесной, гусеничной, автомобильной и бронированной военной технике проводились в парках в местах дислокации войск, а также в полевых условиях. С экипажами боевых машин и водителями автомобилей были проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур, в том числе в горах.

На каждой единице техники будет выполнено от 30 до 50 технических операций выявляющих работоспособность агрегатов, электрических и информационных систем, правильность регулировок основных узлов, качество проведения работ по замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.

К работам на ВВСТ привлекались штатные экипажи и специализированные бригады, а для выполнения наиболее сложных работ - специалисты предприятий-изготовителей военной техники.

До 25 мая комиссии ВДВ проведут комплексную проверку качества и полноты подготовки ВВСТ в соединениях и воинских частях для выявления и своевременного устранения недостатков в обеспечении надежности и боевой готовности вооружения и военной техники в летний период.