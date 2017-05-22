Незаконно ввезённые дыни, малину и смородину обнаружила псковская прокуратура

21:49, 22 мая 2017, ПАИ

В Псковской области проверка соблюдения законодательства о противодействии ввозу и обороту товаров, подпадающих под действие специальных экономических санкций, и выявлены нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Специалисты установили факт незаконного ввоза ООО «Штурвал» более 13 тонн товаров: дыни, кумквата, малины, красной смородины, салата, брокколи, томатов «Черри» и редиса «Дайкон», выращенных в Польше и Испании.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура возбудила в отношении ООО «Штурвал» дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации). Ход его рассмотрения находится на контроле.