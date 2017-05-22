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Общество

Правительство выделит 5,5 млрд рублей на подключение больниц к интернету

Правительство РФ решило выделить 5,5 млрд рублей на подключение всех больниц и поликлиник к скоростному интернету к концу 2018 года. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявлял, что финансирование проекта подключения больниц к интернету из госбюджета в 2017 году может составить более 5 млрд рублей. Н. Никифоров пояснил, что речь идет о выделении компании 5,46 млрд рублей на реализацию этой программы, отметив, что соответствующее предложение было внесено в кубмин.

«На сегодня председателем правительства принято решение о выделении 5,5 млрд рублей для того, чтобы эта работа уже начиналась. Поручение будет выполнено к концу 2018 года», - сказал министр.

 

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