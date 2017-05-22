Возбуждено уголовное дело по факту кражи велосипеда в Великих Луках

22:31, 22 мая 2017, ПАИ

С 20 по 21 мая в Великих Луках из подъезда дома по улице Пескарева совершена кража велосипеда. Возбуждено уголовное дело, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Еще один велосипед был 21 мая около 14:00 от дома по улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района. По данному факту ведется проверка.

«С приходом весеннее-летнего периода в городах и районах области растет число преступлений подобного рода. В этой связи полиция настоятельно рекомендует владельцам придерживаться определенных правил», - отметили в ведомстве.

Полиция рекомендует жителям региона не оставлять транспорт без присмотра, использовать имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). «Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - добавили в УМВД.