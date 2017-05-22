Россия сохранит запрет на импорт томатов из Турции

22:26, 22 мая 2017, ПАИ

В ближайшее время Россия не будет снимать запрет на импорт томатов из Турции. Об этом заявил председатель Правительства Дмитрий Медведев на форуме Организации черноморского экономического сотрудничества 22 мая, пишет ИА REGNUM.

Напомним, Россия и Турция подписали соглашение о двустороннем снятии ограничений в торговле, но оно не касается импорта томатов из Турции, который ранее был запрещен в рамках российских санкций против турецкой стороны, вызванных недружественными действиями Анкары.

Д. Медведев уточнил, что с поставок сельхозпродукции ограничения будут сняты зеркально, однако это не относится к томатам, запрет на импорт которых сохранится.

Как пояснил глава кабмина, такое решение вызвано тем, что сельскохозяйственная отрасль экономики России изменилась, и в нее были вложены немалые инвестиции.

«Решение последует немедленно в соответствии с постановлением Правительства. То есть коллеги будут готовить изменения в отдельные акты Правительства, а я их буду подписывать», —заключил Дмитрий Медведев.