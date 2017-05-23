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Общество

Минобрнауки разработает порядок изъятия детей из семей

До конца 2017 года Министерство образования и науки РФ разработает специальную инструкцию, которой чиновники из службы опеки смогут руководствоваться при изъятии детей из семей. Об этом пишет газета «Известия».

Председатель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Альшанская сообщила, что соответствующее поручение министерство получило по итогам заседания правительственного совета под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец, курирующей вопросы социальной политики.

По словам Е. Альшанской, в инструкции будет зафиксирован основополагающий принцип работы органов опеки: детей можно изымать из семьи только в крайнем случае, когда нет никаких других вариантов и возможности помочь родителям ребенка. Таким образом, прекратятся изъятия детей из-за грязных полов в квартире или пустых полок холодильника.

«Сейчас у органов опеки практически неограниченные полномочия, и действуют они на свое усмотрение. Не предполагается вариант, что это может быть временная ситуация или произошла ошибка», — пояснила собеседница издания.

Она сообщила, что Ольга Голодец на совещании согласилась с доводами общественников о том, что систему необходимо менять, чтобы она перестала быть репрессивной по отношению к семьям.

В свою очередь директор ГБУ Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадим Меньшов отметил, что ситуации, когда ребенок в семье оказался в опасности, — это в первую очередь недоработка самих органов опеки, «проморгавших» трудную жизненную ситуацию и не оказавших необходимую помощь. По его словам, она может оказываться из средств, которые тратятся на приемные семьи.

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